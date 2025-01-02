وزير الدفاع الإسرائيلي السابق جالانت يعلن اعتزامه الاستقالة من البرلمان

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف جالانت، اليوم الأربعاء، اعتزامه الاستقالة قريبا من البرلمان، في خطوة من المرجح أن تسهل إلى حد ما على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو حشد أغلبية في بعض إجراءات التصويت الحاسمة.

وكان نتنياهو أقال جالانت من منصب وزير الدفاع يوم 5 من نوفمبر، بسبب ما وصفه رئيس الوزراء بـ "فجوات كبيرة" بينهما بشأن الحرب، وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.

وكانت خلافات نشبت بين الاثنين بشأن مساعي التوصل لاتفاق لوقف لإطلاق النار مع حماس، بالإضافة إلى قرارات اتخذتها الحكومة الأمنية.

وقال الوزير السابق، الذي احتفظ بمقعده في البرلمان، إنه بصدد أخذ فترة راحة بعد عقد من العمل السياسي.

وتعد استقالة جالانت، بالنسبة لنتنياهو، أنباء طيبة، لأن أي بديل له سيكون أكثر ميلا لدعم الائتلاف الحاكم في البرلمان.