نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس: هناك فرصة كبيرة لنجاح المفاوضات

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قال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق، إن هناك فرصة كبيرة لنجاح المفاوضات هذه المرة.

وأشار أبو مرزوق، في تصريح صحفي، إلى «عقد مفاوضات للتوصل إلى اتفاق غدًا، في العاصمة القطرية الدوحة».

وزار وفد قيادي من حركة حماس أمس العاصمة القاهرة، في محاولة لتحريك مفاوضات وقف إطلاق النار وصفقة التبادل.

وفي وقت سابق، قال مصدر بحركة حماس، إن الوسطاء يواصلون اتصالاتهم وجهودهم؛ من أجل التوصل إلى اتفاق تهدئة في غزة.

وأضاف في تصريحات لقناة «الشرق» للأخبار، أن «الحركة لم تتلقَ أي عرض يقضي بتراجع الجانب الإسرائيلي عن الشروط الجديدة».

ونوه أن «رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، يعطل أي اتفاق يتم التوصل إليه، بشروط جديدة وتصعيد العدوان على غزة».

وأكد أن «الحركة جاهزة للاتفاق»، قائلًا إن «الكرة في الملعب الإسرائيلي إذا تراجعت تل أبيب عن شروطها».