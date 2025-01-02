نجوى كرم تشعل ليالي دبي وأبوظبي بثلاث حفلات جماهيرية

استقبلت المطربة اللبنانية نجوى كرم العام الجديد 2025 بثلاث حفلات جماهيرية سجلت حضوراً كاملاً، أشعلت من خلالها الأجواء بمجموعة كبيرة من أغنياتها وسط تفاعل كبير ومتميز على أنغام موسيقى صوتها وأغنياتها.

كانت الحفلة الأولى في مدينة دبي على على مسرح أوبرا دبي، والحفلة التالية أحيتها في مهرجان الشيخ زايد في منطقة الوثبة بأبوظبي و شاركها فيها الفنان السوري الشامي، والحفلة الثالثة كانت في ليلة رأس السنة بفندق إنتركونتيننتال أبوظبي والتي اجتمعت فيها مع المطربين جورج وسوف ومروان خوري.

وأثناء الحفلة الأولى في دبي، حرصت ادارة راديو FM على تكريم الفنانة نجوى كرم وأهدتها جائزة "شمس الأغنية اللبنانية والعربية" مختتمة بهذه الجائزة التكريمات التي حصدتها في العام 2024 الى جانب مشاركتها في الموسم السابع لبرنامج المواهب "أراب غوت تالنت".