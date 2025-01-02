تحرير توكيلات وتعريف بحزب الجبهة الوطنية في الدقهلية

واصل حزب الجبهة الوطنية، جمع التوكيلات التأسيسية للحزب في مكاتب الشهر العقاري بمحافظة الدقهلية، فيما تجمع العشرات من المنضمين الحزب بقرية نجير مركز دكرنس بالمحافظة لتعريف المواطنين بالحزب، وحثهم للانضمام حاملين توكيلاتهم وشعار الحزب .

وبدأ الحزب جمع التوكيلات التأسيسية له في المحافظة والتي شهدت إقبالا كبيرًا من الأهالي على مكاتب الشهر العقاري لتحرير التوكيلات .

وقال سامي المرسي، أحد المشرفين على جمع التوكيلات، إن عملية جمع التوكيلات بالدقهلية ضمن الجهود المبذولة لاستيفاء الشروط القانونية اللازمة لإنشاء الحزب الجديد، وفقًا للدستور المصري الذي يشترط جمع 5 آلاف توكيل لتأسيس أى كيان سياسي.

وأضاف أن حملة جمع التوكيلات لتأسيس حزب الجبهة الوطنية بالدقهلية تتم وسط أجواء من الحماس والإقبال الكبير من المواطنين، حيث أبدى المشاركون حماسهم الكبير للالتحاق بالحزب الجديد، الذي يهدف إلى تمثيل طموحاتهم وتعزيز المشاركة السياسية لتفاؤلهم ببزوغ نجم حزب سياسي جديد يضم كوادر سياسية وعلمية ووزراء ومسئولين سابقين في كل التخصصات الأمر الذي يسهم في دعم الحياة السياسية بمصر، ويفتح المجال أمام أفكار جديدة خاصة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي.