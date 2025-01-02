اعتقال رئيس إدارة الاستخبارات التركية الأسبق بتهمة إهانة أردوغان

ألقت قوات الأمن التركية القبض على الرئيس السابق لوحدة الاستخبارات الأمنية صبري أوزون، بالعاصمة أنقرة، بسبب منشورات متعلقة بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب موقع «تركيا الآن»، قال مكتب المدعي العام بإسطنبول، في بيان، إنه تم فتح تحقيق تلقائي ضد صبري أوزون؛ بسبب منشوراته على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأشار المكتب إلى «اعتقال أوزون على خلفية مشاركته منشورات مهينة ضد الرئيس أردوغان على حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي».



وعمل صبري أوزون رئيسًا لإدارة الاستخبارات في الفترة بين عامي 2003-2006.