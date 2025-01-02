إسرائيل تسيطر على سد المنطرة جنوب غرب سوريا

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واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، الخميس، توغله بمحافظة القنيطرة جنوب غرب سوريا، حيث احتل سد المنطرة المائي بها.

وقالت صحيفتا "يديعوت أحرنوت" و"معاريف" الإسرائيليتان، نقلا عن تقارير إعلامية سورية، إن الجيش الإسرائيلي قصف من الجو موقع تل الشحم العسكري في ريف دمشق الغربي.

وأضافت الصحيفتان أن جنود الجيش الإسرائيلي قاموا إثر ذلك بالسيطرة على سد المنطرة، فيما لم يصدر تعقيب من الإدارة السورية الجديدة بشأن هذه التطورات بعد.

ويعتبر سد المنطرة المورد الرئيسي للمياه بمحافظة القنيطرة، حيث يسهم في ري المزروعات وتوفير المياه للأنشطة الزراعية بهذه المحافظة.

ويطالب السوريون من سكان القنيطرة بوقف توغل إسرائيل بمحافظتهم وإخراجها منها.

ومستغلة الإطاحة بنظام بشار الأسد في 8 ديسمبر الماضي، كثفت إسرائيل في الفترة الأخيرة هجماتها الجوية مستهدفة مواقع عسكرية بأنحاء متفرقة من البلاد، في انتهاك صارخ لسيادتها.

كما أعلنت إسرائيل انهيار اتفاقية فض الاشتباك مع سوريا لعام 1974، وانتشار جيشها في المنطقة العازلة منزوعة السلاح بهضبة الجولان السورية التي تحتل معظم مساحتها منذ عام 1967، في خطوة نددت بها الأمم المتحدة ودول عربية.