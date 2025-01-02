تقرير: الأهلي لم يبدأ مفاوضاته الرسمية لضم إيورتون

أكدت تقارير صحفية تشيكية أن النادي الأهلي لم يبدأ مفاوضاته الرسمية للتعاقد مع إيورتون، لاعب نادي بانيك أوسترافا التشيكي حتى الآن.

وأوضحت صحيفة آي سبورت التشيكية أن الأهلي مهتم بضم اللاعب إيورتون، إلا أنه حتى الآن فإن الأحمر ليس قريبًا من ضم اللاعب.

وأشارت إلى أن نادي بانيك أوسترافا لا يتفاوض مع الأهلي، إلا أن إدارة الفريق التشيكي تنتظر موقف إيورتون نفسه، الذي سيعود من فترة الإجازة خلال الأيام القليلة القادمة.

وذكرت الصحيفة أن مسئولي النادي الأهلي تواصلوا مع الجناح الأيمن البرازيلي إيورتون من خلال أحد وكلاء اللاعبين، إلا أنه لا توجد أي مفاوضات رسمية حتى الآن بين الناديين كما يتردد.

وأتمت الصحيفة أن النادي الأهلي قد يقوم باستخدام بند الشرط الجزائي في عقد إيورتون مع بانيك أوسترافا، وهو ما قد يجعله لا يتفاوض مع النادي التشيكي.