ارتفاع معدلات تلوث المياه في غزة يهدد بكارثة صحية

نوهت سلطة المياه في غزة أن «معدلات تلوث مياه الشرب في القطاع مرتفعة جدا، إثر تدمير أكثر من 80% من البنية التحتية لمياه الصرف الصحي، ما يؤدي لتسربها واختلاطها بمياه الشرب».

وحذرت على لسان مدير المشاريع في سلطة المياه بقطاع غزة سعدي علي، في حديث لإذاعة «صوت فلسطين»، اليوم الخميس، من كارثة صحية حقيقية قد تنجم من وراء شح المياه الصالحة للشرب في قطاع غزة.

والثلاثاء الماضي، حذرت بلدية غزة من كارثة صحية وبيئية متوقعة، بعد تعطل محطة ضخ مياه الصرف الصحي «7ب» في حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة، وذلك نتيجة تعرضها لقصف مدفعي من قبل الجيش الإسرائيلي.

وأوضحت البلدية في بيان لها، اليوم الثلاثاء، أن القصف الإسرائيلي أدى إلى تعطيل نظام الطوارئ والخطة البديلة لتشغيل المحطة، مما تسبب في ارتفاع منسوب مياه الصرف الصحي داخل المحطة وفي الشوارع المحيطة.

وأشارت إلى أن الوضع الحالي ينذر بتحول المناطق المتضررة إلى بيئة خصبة لانتشار الأمراض المعدية، مما يعرض حياة السكان للخطر.