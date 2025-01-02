السعودية تبدأ توحيد منافذ شحن الهواتف والإلكترونيات

أعلنت السعودية بدء تطبيق المرحلة الإلزامية الأولى لتوحيد منافذ الشحن للهواتف المتنقلة والأجهزة الإلكترونية في السوق السعودي.

وبموجب القرار، الذي بدأ سريانه مطلع يناير الجاري، ستكون جميع تلك المنافذ من نوع «USB Type-C»، وذلك وفقًا لما مشره موقع «الشرق» للأخبار.

وأوضحت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، أن قرار توحيد أنواع منافذ الشحن يهدف إلى تحسين تجربة المستخدمين في المملكة، وعدم تحميلهم تكاليف إضافية، وتقديم تقنية شحن ونقل بيانات عالية الجودة، ورفع جودة المنتجات التقنية، بالإضافة إلى دعم مبادئ الاستدامة البيئية، والإسهام في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال الحد من حجم النفايات الإلكترونية.

كما كشفت الهيئتان أن المرحلة الإلزامية الأولى تشمل الهواتف المتنقلة، والأجهزة اللوحية، والكاميرات الرقمية، وأجهزة القراءة الإلكترونية، وأجهزة ألعاب الفيديو المحمولة، وسمَّاعات الرأس، وسمَّاعات الأذن، والسمَّاعات المكبِّرة للصوت، ولوحات المفاتيح، وأجهزة مؤشر الحاسب (الفأرة)، إضافة إلى أنظمة الملاحة المحمولة، ومكبِّرات الصوت المحمولة، والموجهات اللاسلكية (راوتر).

وستنطلق المرحلة الثانية في الأول من أبريل من العام 2026، وتشمل أجهزة الحاسب الآلي المحمولة.

وسبق أن أعلنت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، في السادس من أغسطس 2023، عن المراحل الإلزامية لتوحيد منافذ الشحن للهواتف المتنقلة والأجهزة الإلكترونية في السوق السعودي، وإلزام الشركات والموردين بتوحيد أنواع منافذ الشحن لتكون من نوع «USB Type-C»، وذلك وفق المتطلبات الفنية والإدارية المنصوص عليها في اللوائح الفنية والمواصفات القياسية ذات العلاقة.