سائقو السيارات الكهربائية وسط لندن يدفعون رسوم الازدحام المروري لأول مرة

يتعين على سائقي السيارات الكهربائية في وسط لندن دفع رسوم الازدحام المروري في العاصمة للمرة الأولى.

وأكد عمدة لندن صادق خان في نوفمبر أن السيارات الكهربائية ستفقد إعفاءها من الرسوم اعتبارا من اليوم الجمعة.

كما ارتفعت رسوم الازدحام اليومية العادية للمركبات غير الكهربائية لأول مرة منذ عام 2020 من 15 جنيه إسترليني إلى 18 جنيه إسترليني(من 20ر20 دولار إلى 30ر24 دولار)، حسب وكالة الأنباء البريطانية(بي.إيه.ميديا) اليوم الجمعة.

وتغطي رسوم الازدحام المروري، التي تم تطبيقها في عام 2003 منطقة في وسط لندن بين الساعة السابعة صباحا والسادسة مساء في أيام الأسبوع وبين الساعة 12 ظهرا والسادسة مساء في عطلات نهاية الأسبوع وعطلات البنوك.

وكانت السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات فقط مؤهلة للحصول على خصم بنسبة 100%، لكن اعتبارا من اليوم الجمعة، تم تخفيض هذا الخصم إلى 25% للسيارات و50% للشاحنات الصغيرة والشاحنات الكبيرة.

وسيتم تقليص الخصم للسيارات الكهربائية بشكل أكبر اعتبارا من الرابع من مارس 2030، إلى 5ر12% للسيارات و25% للشاحنات الصغيرة والشاحنات الكبيرة.