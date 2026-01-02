دار ريشة تطرح ديوان خطوات هاربة من طريق للشاعرة مروة مجدي

صدر حديثًا عن دار ريشة للنشر والتوزيع ديوان «خطوات هاربة من طريق» للشاعرة مروة مجدي، ضمن أحدث إصدارات الدار، ومن المقرر طرحه خلال فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب.

ويضم الديوان مجموعة من الرسومات التعبيرية، تولّت تنفيذها وتصميم غلاف الكتاب الفنانة منار عادل، في تعاون فني يواكب التجربة الشعرية للنص، ويعزز أبعاده البصرية والوجدانية.

وعلى غلاف الديوان نقرأ:

الزمنُ رسّامٌ بوهيميّ،

يُمسكُ فرشاتَه بيدٍ عابثةٍ،

يلطّخُ وجوهَنا بألوانٍ لم نخترْها،

يمحو براءتَنا ضربةً إثرَ أخرى،

ويرسمُ على ملامحِنا خرائطَ الخذلان.

في المنازلِ، بحثْنا عن دفءٍ بينَ مخالبِ الوحوشِ،

وضاجعْنا الوهمَ كعاشقٍ سرّيٍّ،

حتى صفعتْنا الأيّام.

الآن…

صرْنا زجاجاتٍ قديمةً،

كلُّ تجربةٍ عتّقتْ فينا كعطرٍ نفيسٍ،

يزدادُ عبقُهُ كلّما مرَّ عليه الزمنُ.

اليومَ،

صرْنا البيوتَ التي بحثْنا عنها،

ووجعُنا أصبحَ ميراثَنا الأوحدَ،

يُضيءُ الطريقَ أمامَنا

أكثرَ من أيِّ وقتٍ مضى.

ومروة مجدي شاعرة وقاصة مصرية، وعضو عامل بالنقابة العامة لاتحاد كتاب مصر. وُلدت في مدينة طنطا بمحافظة الغربية، وتخرجت في كلية التجارة بجامعة طنطا، وحصلت على درجة الماجستير في إدارة الأعمال، وهي باحثة دكتوراه في التخصص نفسه بجامعة المنصورة.

وصدر لها عدد من الأعمال الأدبية من بينها: ديوان «زهرة محاربة» عن دار الياسمين للنشر والتوزيع، وديوان «ربع قرن لاقتناص تنهيدة» عن الهيئة العامة لقصور الثقافة، وديوان «طيف عابر يحاول أن يشب» عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، إلى جانب المجموعة القصصية «عالم يطن في أذني» عن دار نيسان للنشر والتوزيع.