الإسكان: مبادرة التمويل العقاري تشمل وحدات القطاع الخاص والحكومي

قال عمرو خطاب، المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان، إن إعلان «دار مصر وسكن مصر وجنة» جاء تيسيرًا على المواطنين للاستفادة من مبادرة التمويل العقاري، موضحًا أن هذا الطرح يضم مساحات مختلفة.



وأضاف خطاب، في مداخلة هاتفية لبرنامج «90 دقيقة»، الذي يعرض عبر فضائية «المحور»، مساء اليوم الأربعاء، أن مبادرة التمويل العقاري تمول أي وحدة سكنية، سواء في القطاع الخاص أو الحكومي، مشيرًا إلى أن الطرح الجديد يحقق الاستفادة للمواطن دون الدخول في إجراءات عديدة.



وأكد أن الوحدات المطروحة في الإعلان الجديد كاملة التشطيب، وجاهزة للتسليم بمجرد الحجز «أون لاين» وإتمام الإجراءات، ذاكرًا أن أسعار الوحدات الجديدة في متناول الجميع.



ولفت المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان، إلى أن المواطن يمكنه اختيار الوحدة السكنية الراغب فيها، مفيدًا بأن الوحدات السكنية المطروحة موجودة في حوالي 12 مدينة.