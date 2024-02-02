رئيس التشيك يعين هولماك قاضيا بالمحكمة الدستورية

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عين رئيس التشيك، بيتر بافيل، المحامي ميلان هولماك، قاضيا بالمحكمة الدستورية أمس الخميس.

وبذلك تكون هيئة قضاة المحكمة الدستورية المكونة من 15 عضوا قد اكتملت مرة أخرى، حسب "راديو براغ" التشيكي اليوم الجمعة.

ويحل هولماك محل جيري زيمانيك، في هذا الدور، الذي انتهى تفويضه الذي استمر عشر سنوات، قبل أسبوعين.

وكان الرئيس التشيكي قد اختار في نوفمبر الماضي المحامي، هولماك، الذي يقوم بالتدريس أيضا في كلية القانون بجامعة "بالاسكو" في مدينة"أولوموك" في هيئة قضاة المحكمة الدستورية.

وعين الرئيس التشيكي أيضا ثلاثة أعضاء جدد في المحكمة الدستورية في السادس من مايو 2023، للمرة الأولى منذ تنصيبه في مارس الماضي.

يذكر أن الرئيس التشيكي المنتخب قد أدى اليمين الدستورية، أمام جلسة مشتركة لغرفتي البرلمان التشيكي، ليصبح الرئيس الجديد للبلاد في التاسع من مارس الماضي.