مؤلف فيلم «رحلة 404»: منى زكي تمسكت بالفيلم منذ 13 عامًا لإيمانها بكونه مختلفًا

رد محمد رجاء، مؤلف فيلم «رحلة 404»، نجاح الفيلم إلى شغف الجمهور بمثل هذا النوع من الأفلام، مؤكدًا توقعه لاهتمام المشاهدين بقصة الفيلم.

وأوضح خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «التاسعة» المذاع عبر شاشة القناة «الأولى» بالتلفزيون المصري، مساء الخميس، أن الساحة الفنية في مصر شهدت خلال السنوات الماضية تركيزًا على الأفلام الكوميدية أو تلك التي تهتم بالشكل على حساب المحتوى.

وأشار المؤلف إلى استلهام شخصيات الفيلم بناءً على تجاربه الواقعية في الحياة، مبينًا أن الفيلم يتناول صراعًا نفسيًا وإنسانيًا لا يقتصر على بطلة الفيلم «غادة» وحسب؛ بل يلامس مختلف فئات الجمهور حيث يواجه كل إنسان بحياته الصراع بين التمسك بالصواب أو الانجرار وراء الخطأ.

وأوضح أن الفنانة منى زكي شعرت منذ اللحظة الأولى بقوة الشخصية وقدرتها على استيعاب أبعادها وتاريخها، مشيرا إلى اهتمامها بأدق التفاصيل الخاصة بالشخصية، حتى تلك التي لم تظهر على الشاشة.

وأشار إلى إصرار منى زكى على المشاركة في الفيلم منذ وقت عرض الفيلم عليها عام 2011 ، معربا عن إعجابه بإصرار منى زكي وتمسكها بالدور طوال هذه السنوات، مؤكدًا أنها كانت مؤمنة بكونه فيلمًا مختلفًا.

وأضاف أن الفنانة منى زكى كانت الخيار الأنسب لدور «غادة»، موضحا أن الشخصية كانت مختلفة عن الأدوار التي قدمتها منى زكى في ذلك الوقت.