الزمالك يوجه الشكر لعبدالمنصف

أعلن نادي الزمالك مساء اليوم الجمعة رحيل محمد عبد المنصف، مدرب الحراس، عن منصبه في الجهاز الفني للفريق الأبيض، بعد التعاقد مع جهاز فني أجنبي جديد بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز.

وكتب نادي الزمالك عبر صفحته الرسمية على فيس بوك: " شكرًا عبد المنصف وبالتوفيق لك في خطوتك المقبلة".

وانضم عبد المنصف للجهاز الفني لنادي الزمالك، منذ شهر أبريل الماضي، بعد تعيين خوان كارلوس أوسوريو مديرًا فنيًا للقلعة البيضاء، واستمر بعد ذلك عقب رحيله، في الجهاز الفني للمدرب معتمد جمال.

ومن المنتظر أن يضم الجهاز المعاون الأجنبي لجوزيه جوميز مدربًا مساعدًا ومعدًا بدنيًا ومدرب حراس مرمى.