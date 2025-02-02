أكرم محمود البزاوي يشكر المتحدة على تعديل بوستر فهد البطل وإضافة صورة والده

توجه أكرم محمود البزاوي بالشكر إلى الشركة المتحدة على تعديل بوستر مسلسل فهد البطل، وإضافة صورة والده، بعدما تم طرح بوستر أمس لم يظهر فيه الفنان محمود البزاوي.

ونشر أكرم عبر حسابه الشخصي على فيسبوك صورة للبوستر بعد التعديل، حيث يظهر والده بجوار أبطال العمل، وعلق قائلًا: "شكرًا للمتحدة على التعامل بشكل احترافي واحترام الجميع.. وشكرًا للأستاذ يحيى ممدوح المنتج الفني على سعة صدره وتقبله لوجهة نظري، وآسف لو كان هناك أي سوء تفاهم بدر مني.. وشكرًا لكل من قال كلمة طيبة أو حتى من سخر من طريقتي.. في النهاية، أنا أفعل ذلك بحب شديد لوالدي، وأي شخص قريب مني يعرف أن العائلة عندي هي أهم شيء في الحياة، بدءًا من جدي محمود السعدني وحتى أصغر فرد في العائلة."

مسلسل فهد البطل من تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبد السلام، وتدور أحداثه في إطار شعبي بخط درامي صعيدي، وهو من بطولة أحمد العوضي، أحمد عبد العزيز، ميرنا نور الدين، لوسي، كارولين عزمي، عصام السقا، يارا السكري، صفاء الطوخي، صفوة، عزت زين، أحمد ماجد، مجدي بدر، وآخرين.