سفيرة كندا بأمريكا: سنقف بحزم في معركتنا التجارية ضد ترامب

قالت السفيرة الكندية في واشنطن كيرستن هيلمان، اليوم الأحد، إن كندا تأمل ألا تدخل الرسوم الجمركية الضخمة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيز التنفيذ يوم الثلاثاء المقبل، لكن الشعب الكندي يتوقع من حكومته أن تقف بحزم في النزاع التجاري مع واشنطن.

وأضافت «هيلمان»، لشبكة «إيه.بي.سي نيوز»: «أعتقد أن الشعب الكندي سيتوقع أن تقف حكومتنا بحزم وتدافع عن نفسها».

وواصلت: «نحن لا نريد أبدًا التصعيد، لكنني أعتقد أن حكومتنا ستكون مطالبة بشدة بالتأكد من أننا ندافع عن الاتفاق الذي أبرمناه مع الولايات المتحدة».

وأعلن البيت الأبيض اليوم، أنَّ الرئيس دونالد ترامب وقّع أمرًا تنفيذيًا بفرض رسوم جمركية على شركاء الولايات المتحدة التجاريين الرئيسيين، كندا والمكسيك والصين، مع نسبة أقل على واردات الطاقة الكندية.

وستفرض واشنطن رسومًا بنسبة 25% على المنتجات المستوردة من كندا والمكسيك، مع نسبة 10% على موارد الطاقة الكندية، إلى أن تعمل كلتاهما مع الولايات المتحدة لمكافحة تهريب المخدرات والهجرة، وفق «فرانس برس».

وأضاف البيت الأبيض أن السلع الواردة من الصين ستُفْرض عليها رسوم جمركية بنسبة 10%، إضافة إلى الرسوم الجمركية الحالية.