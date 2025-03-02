أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، بأن مجموعة من المتظاهرين أقدموا على إغلاق أحد الشوارع المؤدية إلى مقر إقامة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في القدس، للمطالبة بإبرام صفقة تبادل تضمن إعادة جميع الأسرى في قطاع غزة.

ورفع المتظاهرون شعارات تطالب الحكومة الإسرائيلية باتخاذ خطوات عاجلة لإتمام الصفقة، بحسب وكالة معا الفلسطينية.

وفي وقت سابق من اليوم، وكانت هيئة البث العبرية، قالت إن حكومة الاحتلال أمرت الجيش بإغلاق كافة معابر قطاع غزة، ومنع دخول شحنات المساعدات المخصصة للقطاع.

وأشارت القناة 14 العبرية إلى أن قرار حكومة بنيامين نتنياهو اتخذ عقب المشاورات الأمنية مساء أمس، بالتنسيق مع الجانب الأمريكي، عقب انتهاء المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار، ورفض الاحتلال الدخول في المرحلة الثانية من المفاوضات.

من جانبها، أفادت القناة 12 العبرية بأن حكومة نتنياهو، وافقت صباح اليوم، على إمكانية استدعاء 400 ألف جندي احتياطي إضافي.