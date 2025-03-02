حلت الفنانة اللبنانية نجوى كرم، ضيفة على الحلقة الأولى من برنامج "على طاولة منى" مع الشيف منى موصلي، حيث فتحت قلبها للجمهور، مستذكرة أجمل لحظاتها العائلية والدروس التي تعلَّمتها من والديها وعائلتها، والتي لا تزال تؤمن بها وتتبعها في حياتها اليومية.

وتضمَّن حديثها رسائل إيجابية مجتمعية خلال المحاور؛ لتتصدر "تريند" عبر مجموعة من منصات التواصل الاجتماعي في عدد من الدول العربية.

وفي سياق حديثها مع الشيف منى، وجَّهت نجوى كرم، عدة نصائح مستمدة من تجربتها العائلية، مشددة على أهمية عدم استخدام الهاتف المحمول أثناء تناول الطعام، معتبرة أن هذه العادة تؤثر على متعة الأكل وتحرم العائلة من لحظات التفاعل والتواصل الحقيقي.

وأضافت: "الأكل مش بس تغذية للجسم، هو فرصة لنجتمع ونتكلم ونتشارك يومياتنا".

وأثبتت نجوى كرم، أن العائلة ليست فقط ملجأ للحب، بل هي المدرسة الأولى التي نتعلم منها الالتزام والعطاء والتوازن في الحياة.

وقالت: "كما يُطهى الطعام بالحب والاهتمام، تُبنى القيم العائلية بالتواصل والاحترام، وهو ما حملته نجوى كرم كإرث تعتز به وتطبقه في حياتها اليومية".

وأكَّدت أن الطبخ لم يكن مجرد مهمة عادية في منزل نجوى كرم، بل كان طقسًا يوميًا تحكمه القوانين الصارمة التي وضعها والدها، والذي وصفته بأنه كان أشبه بـ"دكتور في البيت"، شديد الدقة في تحضير الطعام بداية من اختيار المكونات، وصولًا إلى طريقة الطهي ودرجة حرارة النار.

وأشارت إلى أن والدتها كانت ملتزمة بتعليماته بدقة لضمان إرضائه وإسعاده، ما جعل الطعام في منزلهم له نكهة خاصة، ليست فقط من البهارات والمكونات، بل من الحب والاحترام المتبادل.

وأضافت نجوى كرم، أن والدتها هي معلمتها الأولى في المطبخ، قائلة: "كل شيء تعلمته من ماما كان يطلع ناجح وبشهادة كل من يجربه.. والأهم أن الأكل الطيب لازم يكون من نفس طيب".

وأكدت أن الطبخ الشرقي يحتاج إلى إتقان وصبر، وهو ما تعلَّمته من والدتها التي كانت تحرص على أن يكون الطعام متوازنًا، ليس فقط في نكهته، بل أيضًا في قيمته الغذائية.

وأوضحت أنها تعتمد نظامًا غذائيًا صحيًا في حياتها، يوازن بين الأطعمة التقليدية والخيارات الصحية، مشيرة إلى أن الطعام الجيد ليس فقط ما نأكله، بل كيف نأكله ومع من نشاركه.

الجدير بالذكر أن برنامج "على طاولة منى" هو بودكاست جديد تقدمه الشيف منى موصلي، ويُعرض يوميًا على قناة "الثقافية" السعودية، حيث يستضيف نخبة من الضيوف؛ ليشاركوا قصصهم وتجاربهم الفريدة المرتبطة بالطعام والعائلة.