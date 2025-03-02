أوكرانيا: ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجيش الروسي إلى 876 ألفا و720 جنديا منذ بداية الحرب

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الأحد، ارتفاع عدد قتلى وجرحى العسكريين الروس منذ بداية الحرب على الأراضي الأوكرانية في 24 فبراير 2022، إلى نحو 876 ألفا و720 جنديا، بينهم 1110 لقوا حتفهم، أو أصيبوا، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وجاء ذلك وفق بيان نشرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم)، اليوم الأحد.

وبحسب البيان، دمرت القوات الأوكرانية منذ بداية الحرب 10241 دبابة، منها 8 دبابات أمس السبت، و21247 مركبة قتالية مدرعة، و23959 نظام مدفعية، و1306 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق، و1091 من أنظمة الدفاع الجوي.

وأضاف البيان أنه تم أيضا تدمير 370 طائرة حربية، و331 مروحية، و27192 طائرة مسيرة، و3085 صواريخ كروز، و28 سفينة حربية، وغواصة واحدة، و39218 من المركبات وخزانات الوقود، و3768 من وحدات المعدات الخاصة.

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.