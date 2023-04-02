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ضبط موظف حاول غسل 18 مليون جنية حصيلة تجميع رشوة من مواطنين في كفر الشيخ

أرشيفية
أرشيفية
مصطفى عطية
نشر في: الأحد 2 أبريل 2023 - 12:50 م | آخر تحديث: الأحد 2 أبريل 2023 - 12:50 م


ألقت مباحث الأموال العامة القبض على موظف حاول غسل 18 مليون جنيه حصيلة تجميع رشوة من مواطنين في كفر الشيخ.

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال موظف - مقيم بمحافظة كفر الشيخ- لقيامه باستغلال طبيعة عمله والاستيلاء على مبالغ مالية من المواطنين على سبيل الرشوة مقابل تسهيل أعمال لهم بالمخالفة للقانون؛ بقصد تحقيق منافع ومكاسب مادية غير مشروعة من متحصلات نشاطه غير المشروع ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق قيامه بشراء (وحدات سكنية، عقارات، أراضي زراعية، سيارات) وإيداعه بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك؛ بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة. وقد قدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور بمبلغ 18 مليون جنيه تقريبا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.


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