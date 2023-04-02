 القبض على المتهم بسرقة هاتف محمول من داخل معمل تحاليل في دمياط - بوابة الشروق
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القبض على المتهم بسرقة هاتف محمول من داخل معمل تحاليل في دمياط

مصطفى عطية
نشر في: الأحد 2 أبريل 2023 - 12:54 م | آخر تحديث: الأحد 2 أبريل 2023 - 12:54 م

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط القبض على المتهم بسرقة هاتف محمول من داخل معمل تحاليل في دمياط، بالنسبة لما تم تداوله بإحدى الصفحات بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، متضمناً تعليقاً مدعوماً بصور ومقطعى فيديو بشأن قيام شخص بسرقة هاتف محمول من داخل أحد معامل التحاليل بدمياط.

بفحص الصور والفيديو، تم تحديد مرتكب الواقعة وتبين أنه شخص "له معلومات جنائية"- مقيم بنطاق محافظة دمياط.

تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبحوزته الهاتف المحمول المستولى عليه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.


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