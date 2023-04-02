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مصطفى محمد على مقاعد بدلاء نانت أمام ستاد ريمس بالدوري الفرنسي

محمد مجدي عبدالله
نشر في: الأحد 2 أبريل 2023 - 2:29 م | آخر تحديث: الأحد 2 أبريل 2023 - 2:29 م

أعلن أنطوان كومبواري، المدير الفني لنانت، عن تشكيل فريقه، لمواجهة ستاد ريمس، والتي ستقام اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة ال29 من الدروس الفرنسي.

وشهد التشكيل تواجد مصطفى محمد، مهاجم المنتخب الوطني على مقاعد بدلاء فريقه، حيث جاء التشكيل على النحو التالي:

في حراسة المرمى: ألبان لافونت
خط الدفاع: نيكولاس بالويس - أندري جيروتو - جواو فيكتور - سيباستيان كورشيا 
خط وسط الملعب: بيدرو تشيريفيلا - موليت - سيسوكو
في خط الهجوم: سيمون - بلاسأندي ديلور

وعلى مقاعد البدلاء كلا من: جيان تشارلز كاستيليتو - فابيان كونتونز - ريمي ديسكامب- إجناتيوس جانجو- إيفان جيساند - مصطفى محمد - صامويل موتوسامي


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