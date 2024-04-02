الأهلي والشحات يتفقان على تصعيد أزمة الشيبي إلى الـ«فيفا»

استقر حسين الشحات، لاعب النادي الأهلي، ومسؤولي ناديه على التقدم بشكوى رسمية في الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» وتصعيد أزمته مع المغربي محمد الشيبي، لاعب بيراميدز، بعد اللجوء للمحاكم المدينة.

الأزمة بين اللاعبين وقعت في نهاية مباراة الأهلي وبيراميدز في نهاية موسم 2022-2023، وأظهرت الكاميرات مقاطع فيديو للاعب الأهلي وهو يصفع ظهير بيراميدز على وجهه بعد نهاية اللقاء.

لجنة الانضباط عاقبت حسين الشحات بالإيقاف ونفذ العقوبة، بعدما تصالح اللاعبان بعد المباراة، ولكن الشيبي صعد الأمر ولجأ للقضاء المدني ورفع قضية ضد لاعب الأهلي، حددت لها المحكمة جلسة يوم 18 أبريل الجاري.

واتفق حسين الشحات مع مسؤولي النادي على اللجوء للفيفا، خاصة وأن النادي يرى أن الواقعة حدثت خلال مباراة كرة قدم وتخضع لقوانين ولوائح الاتحاد المنظم للبطولة ولا يجوز اللجوء للمحاكم المدنية.

وتجهز الإدارة القانونية بالأهلي ملف كامل بالأزمة من أجل التقدم به للفيفا، لكن إدارة النادي تنتظر القرار النهائي من لجنة الانضباط بعد الخطاب الذي تقدمت به في وقت سابق لاتحاد الكرة.

وأوضح الأهلي في بيان رسمي أصدره اليوم، الثلاثاء، أن النادي طلب من اتحاد الكرة الإفادة بالإجراءات التي قام بها تجاه مخالفة محمد الشيبي لاعب بيراميدز للوائح الاتحادين المصري والدولي لكرة القدم، باللجوء للمحاكم المدنية.

ويترقب الأهلي موقف محمد الشيبي من المثول أمام لجنة الانضباط يوم الخميس المقبل وما ستسفر عنه الجلسة، قبل التحرك والتقدم للفيفا.