 حبس عاطلين لسرقتهما هواتف محمولة من مواطنين في الجيزة - بوابة الشروق
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حبس عاطلين لسرقتهما هواتف محمولة من مواطنين في الجيزة

مصطفى بكر
نشر في: الثلاثاء 2 أبريل 2024 - 10:15 م | آخر تحديث: الثلاثاء 2 أبريل 2024 - 10:15 م

أمرت النيابة الكلية بجنوب الجيزة، بحبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهما بسرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب "الخطف والمغافلة" باستخدام مركبة "توك توك" واعترفا بارتكاب 6 وقائع سرقة في الجيزة.

تمكنت الأجهزة  الأمنية، من ضبط عنصرين إجراميين "لهما معلومات جنائية"، لقيامهما بممارسة نشاط إجرامي تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب "الخطف والمغافلة" باستخدام مركبة "توك توك" واعترفا بارتكاب 6 وقائع سرقة بدوائر أقسام شرطة "الطالبية، الأهرام، العمرانية" والتصرف فـى باقى المسروقات بالبيع لعميلهما عاطلين "لأحدهما معلومات جنائية" "سيئ النية" أمكن ضبط أحدهما وبحوزته المسروقات.

وحرر محضر بالواقعة، وأحيل للنيابة للتحقيق

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