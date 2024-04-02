إيهاب الكومي: جمال علام ذكر اسم رمضان صبحي في أزمة المنشطات لهذا السبب

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كشف إيهاب الكومي، عضو اتحاد الكرة، عن سبب ذكر جمال علام، رئيس الاتحاد، اسم رمضان صبحي في أزمة المنشطات الخاصة باللاعب.

قال إيهاب الكومي في تصريحات غبر قناة «إي تي سي»:" لم يقصد جمال علام مطلقا ما قاله عن أزمة رمضان صبحي".

أضاف:" خطابات المنظمة الدولية للمنشطات تكون سرية للغاية وبعدما كشف أحمد شوبير عن وجود أزمة منشطات لأحد اللاعبين المشهورين حدثت حالة لغط كبيرة في الوسط الكروي".

أكد:" لذا كشف جمال علام بشكل عفوي عن اسم رمضان صبحي لإنهاء حالة البلبلة".

أتم إيهاب الكومي:" سيكون هناك اتصالات بين اتحاد الكرة وبيراميدز لتوضيح الأمر الخاص بأزمة رمضان صبحي، ودور اتحاد الكرة هو مساعدة اللاعب لإخراجه من هذه الأزمة".

وكان جمال علام قد أكد تلقي خطابا من المنظمة الدولية لمكافحة المنشطات بإيجابية عينة رمضان صبحي، وهو ما أثار حالة من الجدل الواسع في الشارع الرياضي المصري، وأزمة بين صبحي وجمال علام.