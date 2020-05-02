«بورتو جروب» تتعاقد على تطوير 45 فدانا فى «المنيا الجديدة» مقابل 214 مليون جنيه

رئيس جهاز المدينة: تخصيص 1000 متر مربع لمجموعة توشيبا العربى.. وبيع 8 قطع بنظام التخصيص

تعاقدت إحدى الشركات التابعة لمجموعة بوروتو جروب على تطوير 45 فدانا فى المنيا الجديدة لاقامة مشروع سياحى مقابل 1130 جنيها لسعر المتر، تبعا لتصريحات المهندس محمد رجب رئيس جهاز المدينة.

أضاف لـ«مال واعمال ــ الشروق» أن الشركة تعاقدت مع هيئة المجتمعات العمرانية على تطوير قطعة الأرض وفقا لآلية التخصيص المباشر، وقامت بسداد 80 مليون جنيه دفعة مقدمة.

وسبق وان تقدمت الشركة بطلب تخصيص 110 أفدنة، مقابل 1055 جنيها للمتر، قبل أن تتراجع وتقلص مساحة الأرض محل التعاقد إلى 45 فدانا، بتكلفة 214 مليون جنيه؛ حيث أعلنت الشركة فى أكتوبر الماضى عن مخاطبة جهاز تنمية مدينة المنيا الجديدة لتخصيص قطعة أرض بمساحة 110 أفدنة لإقامة مشروع سياحى بها.

وقال مصطفى إن جهاز المدينة قام بطرح 11 قطعة ارض على القطاع الخاص بنظام التخصيص، تم بيع 8 قطع أراض واعادة طرح ثلاث قطع، وتتنوع الانشطة ما بين تجارى، ادارى تجارى، نواد، مراكز طبية.

«تعاقدت مجموعة توشيبا العربى على شراء 1000 متر فى المنيا الجديدة لاقامة معارض ومخازن، بالاضافة إلى تخصيص ارض لاقامة مول تجارى لاحد المستثمرين المصريين، وتخصيص 9 أفدنة لصالح شركة امكان لاقامة مشروع سكنى» ــ قال مصطفى.

وقال مصطفى إن جهاز المدينة انتهى من تنفيذ المستهدف من الخطة الاستثمارية بنسبة 116%، وتبلغ موازنة جهاز المدينة للعام المالى المنتهى فى يونيه 2020 نحو 450 مليون جنيه، بخلاف استثمارات مشروعات الاسكان الاجتماعى والتى تقدر بنحو 250 مليون جنيه.

أضاف أن خطة تنفيذ مشروعات المدينة تسير كما هى دون تأثر بتداعيات فيروس كورونا مع الالتزام بالاجراءات الاحترازية التى اقرتها الحكومة، مشيرا إلى انه جار تنفيذ 22 عمارة ضمن مشروع جنة مع الانتهاء من شبكة الغاز المغذية للمشروع، وجار أعمال التشطيبات لعدد 34 عمارة فى مشروع سكن مصر، و20 عمارة اسكان اجتماعى بمعدل تنفيذ 75%.

تابع، أن مشروعى جنة والاسكان الاجتماعى يستحوذان على 550 مليون جنيه من استثمارات المدينة خلال العام الجارى، بواقع 250 مليون جنيه للاسكان الاجتماعى، و300 مليون جنيه لمشروع جنة.

أضاف أن جهاز المدينة قام بطرح الاعمال الاستشارية لترفيق 150 فدانا مخصصة للاراضى السكنى المميزة، مشير إلى أن استثمار 285 مليون جنيه لانشاء محطة معالجة مياه الصرف الصحى والمقرر الانتهاء منها فى يونية القادم، ويتولى تنفيذها شركة المقاولون العرب، بالاضافة إلى 50 مليون جنيه للمرحلة الثانية لمشروع محطة المياه لتصل إلى 90 ألف متر مكعب فى اليوم بدلا من 45 ألفا.

وفى يناير الماضى قال عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن حجم الإنفاق على المشروعات العمرانية فى مدينة المنيا الجديدة منذ إنشائها بلغ نحو 5.6 مليارات جنيه، مشيرًا إلى أن الاستثمارات تشمل 2.77 مليار جنيه بقطاع الإسكان، و333.12 مليار جنيه بمبانى الخدمات، و529 مليون جنيه بقطاع مياه الشرب.