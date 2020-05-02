قاربت الشركة الهندسية للانشاء والتعمير، إحدى شركات «مجموعة درة» على توقيع عقد مقاولة لمشروع كابيتال ميديكال بمدينة بدر استثمارات 3.5 مليار جنيه للمرحلة الأولى والمملوك لشركة المصريين للرعاية الصحية.

قال المهندس محمد درة نائب رئيس مجلس ادارة الشركة الهندسية للانشاء والتعمير، لـ«مال وأعمال ــ الشروق» إن المشروع يجرى تنفيذه على مساحة 130 فدانا، منها 35 فدانا للمرحلة الأولى، لإقامة مجمع طبى متكامل، بالتعاون مع كبرى الشركات الهندسية المتخصصة فى المشروعات الطبية، مضيفا ان شركته ستتولى أعمال المقاولة للمشروع فى مرحلته الأولى.

وتمتلك «درة جروب» تعاقدات مع كبار المطورين أبرزها «إعمار، الفطيم العقارية، نيو جيزة، بالم هيلز، البروج»، وتبلغ تعاقداتها مع هيئة المجتمعات العمرانية نحو 8 مليارات جنيه بواقع 3 مليارات جنيه فى العاصمة الادارية، و5 مليارات جنيه فى مدينة العلمين الجديدة.

ووقعت الشركة الهندسية للانشاء والتعمير، فى ابريل الماضى عقد تمويل متوسط الاجل بقيمة 750 مليون جنيه مع تحالف بنوك الأهلى المصرى، والشركة المصرفية SAIB وبنك قناة السويس.

قام بنك «saib»، بدور المرتب العام الرئيسى ووكيل التمويل والضمانات، وشارك البنك الأهلى المصرى بصفته مرتبا عاما رئيسيا والمسوق العام للتمويل، كما شارك بنك قناة السويس بصفته مرتبا عاما رئيسيا.

توزعت حصص التمويل بواقع 300 مليون جنيه لصالح بنك «saib»، و300 مليون جنيه للبنك الأهلى المصرى، فيما استحوذ بنك قناة السويس على نحو 150 مليون جنيه من التمويل.

وجديرا بالذكر أن الشركة الهندسية للانشاء والتعمير، إحدى شركات مجموعة درة، تُعد واحدة من أكبر مجموعات الشركات الخاصة فى مصر، حيث تم إنشاؤها عام 1943 كشركة مقاولات، وتطورت المجمـوعة لتصل إلى مصاف الرواد فى العديد من المجالات فـى مصر ومنها المقاولات والتطوير والاستثمار العقارى والسياحى، كما دخلت بقوة فى الأسواق الخليجية واحتلت مكانا متميزا فى المجالات ذاتها.