جامعة بني سويف التكنولوجية تناقش استحداث برنامج جديد خاص بتكنولوجيا الهيدروجين الأخضر

عقدت جامعة بني سويف التكنولوجية، مجلسها الثاني عشر، برئاسة الدكتور محمد محمود خضر رئيس الجامعة، وبحضور الدكتور جان هنري حنا نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور نجيب الشيخ نائب رئيس الجامعة لشئون التدريب والصناعة، والدكتور علي عبد التواب عميد الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة، ومصطفى حسن أمين الجامعة، وأعضاء المجلس.

واستهل الدكتور محمد خضر، المجلس بتقديم الشكر لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين بالجامعة على الجهد المبذول؛ للارتقاء بالعملية التعليمية.

واستعرض المجلس، إمكانية استحداث برنامج تكنولوجي جديد خاص بتكنولوجيا الهيدروجين الأخضر، وتشكيل لجنة لإعداده في إطار سعي الدولة المصرية للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة من خلال الاعتماد على مصادر متنوعة للطاقة المتجددة؛ لتصبح من خلال هذه الإستراتيجية نقطة مركزية على خريطة الطاقة العالمية.

وناقش المجلس، عددا من الموضوعات منها عقد تدريبات لطلاب برنامج الأطراف الصناعية والأجهزة التقويمية بمركز الطب الطبيعي والتأهيلي وعلاج الروماتيزم للقوات المسلحة، وتنفيذ زيارات ميدانية للطلاب بمصنع الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية بالمعهد القومي للجهاز الحركي والعصبي، وعقد زيارات علمية للطلاب بوحدة الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية بكلية العلاج الطبيعي بجامعة القاهرة.

كما ناقش المجلس، إمكانية عقد بروتوكولي تعاون بين الجامعة ومجمع عمال مصر، وشركة روك ستيل، ومناقشة عقد دورات تدريبية لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، ومناقشة البرنامج التدريبي للسيات "البرنامج الوطني للمرأة في القيادة" التي يشغلن مناصب بالإدارة العليا والمتوسطة في الجهات الحكومية والأكاديمية.

واستعرض المجلس، التوسعات والإنشاءات والمباني الجديدة للجامعة، في إطار خطة توسعات الجامعة في البرامج الدراسية الجديدة؛ لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من الطلاب الراغبين في الالتحاق بالجامعة، ومناقشة احتياجات الجامعة من المعامل الدراسية والورش والمعدات التكنولوجية؛ لتوفير بيئة تعليمية تناسب الطلاب، وتتوافق مع متطلبات سوق العمل.