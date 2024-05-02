الصحة عن إشراك القطاع الخاص في إدارة المستشفيات: لا تغيير في قواعد علاج المواطن

قال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن إشراك القطاع الخاص في إدارة وتشغيل المستشفيات لن يغير القواعد المعمول بها في علاج المواطن حاليًّا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «مساء dmc» الذي تُقدمه الإعلامية إيمان الحصري، عبر شاشة «dmc»، مساء الخميس، أن المواطن المُؤَّمن عليه سيتم علاجه من خلال التأمين، ومن يُعالج على نفقة الدولة سيحصل على الخدمة نفسها.

وأشار إلى أن المواطن ليس طرفا في التعامل المالي بين الوزارة والجهة التي تتم الشراكة معها، موضحا أن المواطن خارج المعادلة المالية. ولفت إلى أن المواطن سيتلقى الخدمة الصحية، وأن الوزارة مسئولة عن هذا الأمر من خلال الأنظمة المعمول بها.

وأفاد بأن هذا النوع من الشراكة يعني حصول المواطن على خدمة متميزة وعالمية، موضحا أن الوزارة لا يمكنها تغطية العلاج على نفقة الدولة لهذه المستشفيات من دون أن يكون هناك غطاء تشريعي.

وأمس الأربعاء، اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، وخلال الاجتماع تم مناقشة العديد من الملفات، من بينهم استعراض آخر مستجدات الشراكة مع القطاع الخاص، ليستعرض الوزير عدد من الإنجازات التي تمت بالفعل في هذا السياق.

وقال عبدالغفار خلال الاجتماع، إن هناك عددًا من الشراكات التي تمت بالفعل في هذا المجال، وذلك بهدف إدارة وتشغيل عدد من المنشآت الصحية القائمة، وبحسب الوزير، تأتي تلك المؤسسات على النحو التالي:

- مبرة المعادي (المؤسسة العلاجية).

- مستشفى هليوبوليس( المؤسسة العلاجية).

- مستشفى العجوزة (أمانة المراكز الطبية المتخصصة).

- مستشفى الشيخ زايد آل نهيان.

- مستشفى أورام دار السلام (هرمل).