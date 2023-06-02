داني أولمو يمدد عقده مع لايبزج الألماني حتى 2027

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أعلن نادي لايبزيج، حامل لقب بطولة كأس ألمانيا لكرة القدم، مساء الخميس، تمديد عقد لاعبه داني أولمو، ليظل مدافعا عن ألوان الفريق حتى عام 2027.

ويأتي تمديد التعاقد مع أولمو قبل يومين فقط من لقاء لايبزيج المرتقب مع آينتراخت فرانكفورت بنهائي كأس ألمانيا، حيث يسعى الفريق للاحتفاظ باللقب للموسم الثاني على التوالي.

وقال ماكس إيبرل، المدير الرياضي لفريق لايبزيج في بيان للنادي: "نحن سعداء للغاية لأننا نعلن هذا القرار الشخصي المهم قبل نهائي الكأس غدًا السبت".

شدد إيبرل على أن أولمو - 25 عاما - هو "أحد أفضل اللاعبين في الدوري الألماني حاليا".

ووفقا لتقارير وسائل الإعلام، تضمن عقد أولمو مع لايبزيج شرطا جزائيا يسمح له بالرحيل عن النادي الألماني مقابل 60 مليون يورو (65 مليون دولار).

وكان مقررا أن ينتهي العقد القديم لأولمو عام 2024، حيث ارتبط اللاعب بالانتقال لصفوف برشلونة الإسباني العام المقبل في صفقة انتقال حر.

من جانبه، صرح أولمو: "لدي أنا والنادي الكثير من الخطط ونريد أن نخطو الخطوات التالية معا. نلعب كرة القدم التي تناسبني تماما ولدينا فريق ممتاز".

وغاب أولمو هذا الموسم عن 18 مباراة للايبزيج في جميع المسابقات بسبب معاناته من إصابة في الركبة ومشاكل في العضلات.

لكنه في غضون 30 مباراة، سجل 5 أهداف وصنع 10 أهداف لزملائه.

وأشارت تقارير إلى أن بقاء أولمو سيساعد لايبزج في تخفيف وطأة فقدان خدمات مهاجمه الفرنسي كريستوفر نكونكو، الذي يستعد للرحيل لتشيلسي الإنجليزي، وكونراد لايمر، الذي يعتزم الرحيل في يوليو القادم لبايرن ميونخ، حامل لقب الدوري الألماني في المواسم الـ11 الأخيرة.

وربما يفتقد لايبزيج خدمات نجمه دومينيك سوبوسلاي في ظل اهتمام نيوكاسل يونايتد الإنجليزي بالظفر بخدماته.