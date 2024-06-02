قطر تدين محاولة الاحتلال الإسرائيلي تصنيف وكالة أونروا منظمة إرهابية

أدانت دولة قطر محاولة سلطات الاحتلال الإسرائيلي، تصنيف وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» منظمة إرهابية، وتجريدها من حصانتها الدبلوماسية وتجريم أنشطتها وتعتبرها امتدادا لحملة الاستهداف الممنهجة الهادفة إلى تفكيك الوكالة في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى خدماتها الإنسانية جراء التداعيات الكارثية للحرب المستمرة في قطاع غزة.

وجددت وزارة الخارجية القطرية، في بيان عبر صفحتها الرسمية بمنصة «إكس»، اليوم الأحد، دعوة دولة قطر إلى وقوف المجتمع الدولي بحزم في مواجهة المخططات الإسرائيلية الرامية لتصفية الوكالة، وحرمان ملايين الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية والأردن وسوريا ولبنان من خدماتها الضرورية.

وأكدت الوزارة، دعم دولة قطر الكامل لوكالة «أونروا»، انطلاقاً من موقفها الثابت والداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

قطر تدين محاولة الاحتلال الإسرائيلي تصنيف "الأونروا "منظمة إرهابية#الخارجية_القطرية pic.twitter.com/BdNmRSitN0 — الخارجية القطرية (@MofaQatar_AR) June 2, 2024

وأعربت دول وتكتلات ومنظمات دولية عن قلقها وإدانتها على مصادقة الهيئة العامة للبرلمان الإسرائيلي «الكنيست»، الأربعاء الماضي، بقراءة تمهيدية على مشروع قانون يقضي بأن تعلن إسرائيل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» منظمة إرهابية.

وقال مسئول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في بيان، إن التكتل «يشعر بقلق عميق إزاء المناقشات في الكنيست بشأن تصنيف (أونروا) منظمة إرهابية، وسحب الحصانة والامتيازات (الدبلوماسية) لأعضائها».

وأضاف بوريل أن «الاتحاد الأوروبي يدعم الأمم المتحدة بحزم»، حاضًا «السلطات الإسرائيلية على السماح لـ(الأونروا) بمواصلة تأدية عملها الذي لا غنى عنه، بما يتوافق مع تفويضها».



