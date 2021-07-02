 مسؤول يمني يؤكد بدء عملية عسكرية واسعة لتحرير محافظة البيضاء من سيطرة الحوثيين - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مسؤول يمني يؤكد بدء عملية عسكرية واسعة لتحرير محافظة البيضاء من سيطرة الحوثيين

د ب أ
نشر في: الجمعة 2 يوليه 2021 - 11:56 م | آخر تحديث: الجمعة 2 يوليه 2021 - 11:56 م

أكد معمر الإرياني، وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، اليوم الجمعة، بأن الجيش الوطني والمقاومة الشعبية بدأ عملية عسكرية واسعة، أطلق عليها اسم (النجم الثاقب) لتحرير محافظة البيضاء، وسط البلاد، من مليشيا الحوثي المدعومة من إيران.

وقال الإرياني، في تغريدات نشرها على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي"تويتر"، "تمكن الجيش بإسناد من تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، من تحقيق انتصارات ميدانية شملت تحرير عدة مواقع، وتكبيد المليشيا الحوثية خسائر فادحة".

وأوضح المسؤول الحكومي، بأن المعارك ما زالت متواصلة وسط "تحقيق قوات الجيش والمقاومة الانتصارات والتقدم الميداني، حيث باتت القوات على بعد 3 كيلومترات من الخط الرئيسي الرابط بين محافظة البيضاء ومكيراس".

وأفاد الإرياني، بمقتل وجرح العشرات من عناصر مليشيا الحوثي وتدمير آليات عسكرية واغتنام أسلحة وعتاد، مثمنا ما وصفها بـ "الأدوار المحورية لقوات تحالف دعم الشرعية والملاحم البطولية لقوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في المعركة".

وتسيطر جماعة الحوثي على معظم اجزاء محافظة البيضاء منذ انقلابهم على السلطة عام 2014، فيما لم تصدر الجماعة اي تعليق حول الخسائر التي تلقتها خلال هذه الاشتباكات.

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