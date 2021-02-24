وافقت شركة الاستثمارات الخاصة إي.كيو.تي التابعة لبنك الاستثمار الأمريكي جولدمان ساكس جروب على دفع 5ر8 مليار دولار للاستحواذ على شركة الأبحاث العلمية باراكسيل إنترناشيونال كورب.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن إي.كيو.تي استحوذت على باراكسيل من شركة بامبلونا كابيتال مانجمنت للاستثمارات المالية.

يذكر أن شركات الأبحاث لحساب الغير مثل باراكسيل تدير التجارب السريرية لصالح شركات الأدوية حتى تحصل هذه الأدوية على الموافقات الرسمية على طرحها للاستخدام العلاجي. وأصبح نشاط شركات الأبحاث والتجارب صعبا في ذروة جائحة فيروس كورونا المستجد حيث تم تخصيص المستشفيات لرعاية المرضى على حساب التجارب السريرية. ومع تراجع حدة الجائحة ازدهر نشاط التجارب السريرية مرة أخرى واستعادت الشركات العاملة في هذا المجال جاذبيتها للمشترين.

وقالت مصادر مطلعة إن 10 شركات بينها شركات استثمار مالي أخرى وشركة توزيع الأدوية أمريسورس بيرجين كورب تسعى لشراء باراكسيل.