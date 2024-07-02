أردوغان: لا أمان لدول المنطقة دون وقف العدوان الإسرائيلي على غزة

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صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، بأن دول المنطقة بما فيها تركيا "لن تشعر بالأمان مالم يتم وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة".

جاء ذلك في كلمة لأردوغان اليوم الثلاثاء، عقب اجتماعه بالحكومة في العاصمة أنقرة،بحسب وكالة الأناضول التركية للأنباء.

وأضاف: "تزايد الهجمات الإسرائيلية ولغة التهديد ضد لبنان يقلقنا بشدة على مستقبل المنطقة".

وأضاف أنه "طالما استمر الدعم الغربي لإسرائيل وظل العالم الإسلامي صامتا، فإن المجرم المدعو بنيامين نتنياهو سيواصل سياسة الاحتلال على حساب إشعال المنطقة بأكملها".

وأكد أردوغان أن إسرائيل تسعى لتحقيق "أهداف توسعية"، وأن التوتر مع إيران والهجمات المتزايدة على لبنان "أثبتت صحة مخاوفنا".

وذكر أنه لا يمكن فصل أمن أنقرة عن أمن غزة والقدس ورام الله وبيروت وعمان وبغداد، وأن تركيا تحدد أولوياتها وفقا لذلك.

ولفت إلى أنه في ظل الظروف الإقليمية والدولية الراهنة، من المهم العمل على زيادة التضامن بين الدول الإسلامية وإزالة خلافات الرأي.

ومنذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس ، ينتقد الرئيس أردوغان إسرائيل ويقول أنها تشن حرب إبادة ضد الفلسطينيين، كما شبه نتنياهو بالزعيم النازي الألماني أدولف هتلر والزعيم الفاشي الإيطالي بينيتو موسوليني، والزعيم السوفييتى جوزيف ستالين.