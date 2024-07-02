ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، مجزرة جديدة في حي زيتون جنوب شرق مدينة غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، بأن 5 مواطنين استشهدوا جراء قصف الاحتلال سوقا قرب مسجد الشمعة بحي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.

ولفتت المصادر، إلى أن الاحتلال استهدف المواطنين أثناء تعبئتهم للمياه في محيط المسجد، وذلك وفقًا لما نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

واستشهد 17 فلسطينيا وأصيب آخرون بجروح جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على مناطق متفرقة في قطاع غزة، منذ فجر اليوم الثلاثاء.

وشنت طائرات الاحتلال سلسة غارات على مناطق مختلفة في القطاع، إذ تركزت الغارات على مدينة رفح ومحافظة خان يونس؛ التي تشهد حركة نزوح كبيرة باتجاه الوسط والغرب، بعد إنذار جيش الاحتلال للمواطنين بالإخلاء.

وقالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، إنها تتوقع أن يضطر 250 ألف شخص إلى النزوح من مدينة خان يونس، رغم أنه لا يوجد مكان آمن في غزة.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 37,900 مواطن، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة أكثر من 87,060 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.