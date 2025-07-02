ليتوانيا تدرس توقيع اتفاقية تتعلق بالقوات الزائرة مع الفلبين

تدرس ليتوانيا، توقيع اتفاقية تتعلق بالقوات الزائرة مع الفلبين، حيث تسعى لبناء علاقات أمنية مع مانيلا، في حين انتقدت أعمال الصين في بحر الصين الجنوبي.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء، أن وزيرة الدفاع الليتوانية دوفيل شاكاليني، قالت للصحفيين اليوم الأربعاء لدى اختتامها لزيارتها لمانيلا، إن ليتوانيا تسعى للانضمام لتدريب عسكري سنوي بين الفلبين والولايات المتحدة، مضيفة أنه ربما تكون هناك حاجة لاتفاق بشأن القوات الزائرة بحيث يمكنها المشاركة.

ووقعت ليتوانيا والفلبين، اللتان تواجهان تهديدات أمنية بحرية، أمس الأول الاثنين، مذكرة تفاهم بشأن التعاون الدفاعي؛ مما يمهد الطريق أمام تقارب العلاقات بين الدولتين.

وأشادت شاكاليني، بحملة مانيلا للكشف عن أعمال الصين في المياه المتنازع عليها، بما في ذلك حوادث الاصطدام واستخدام مدافع المياه ضد السفن الفلبينية.

وقالت الصين، إن أنشطتها في الممر المائي الغني بالموارد قانونية.

وأوضحت شاكاليني، التي فرضت الصين عليها عقوبات خلال عام 2021 بجانب عدد من البرلمانيين من الاتحاد الأوروبي، بعد فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على مسئولين صينيين على خلفية اضطهاد أفراد أقلية الويجور: "هذا يبدد وهم كون الصين دولة جارة سلمية وودودة".