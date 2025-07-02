نادي المنيا الرياضي يُعلن ضم 6 صفقات جديدة استعدادًا للموسم الجديد

أعلن مجلس إدارة نادي المنيا الرياضي، برئاسة المحاسب عاطف عبد الجابر، فجر اليوم الأربعاء، عن إتمام الفريق الأول لكرة القدم التعاقد مع 6 صفقات جديدة، ضمن فترة الإعداد التي يجريها الجهاز الفني بقيادة الكابتن شديد قناوي، استعدادًا لانطلاق الموسم الكروي الجديد، وسط تدعيمات أخرى مرتقبة.

وكشف المدير الفني للفريق عن التعاقد مع لاعب خط الوسط محمد مصطفى "شطة"، القادم من نادي كيما أسوان، والذي سبق له اللعب في أندية الفكرية، المصري البورسعيدي، حرس الحدود، وبتروجيت.

كما ضم الفريق محمد محمود السيسي، الظهير الأيمن لفريق مصر للتأمين، إلى جانب اللاعب بهاء ربيع، الظهير الأيسر السابق لنادي بني سويف، والمهاجم أحمد ماهر، المنتقل من بني مزار، إضافة إلى محمد محمود "سنس"، الجناح الأيسر القادم من نادي ملوي.

كما عزز الفريق صفوفه بضم المدافع صديق عادل، القادم من نادي سوهاج، والذي سبق له اللعب ضمن صفوف مودرن فيوتشر.

وأكد الكابتن شديد قناوي أن هناك مفاوضات جارية مع عدد من اللاعبين، وسيتم الإعلان عن باقي الصفقات فور إتمام التعاقدات رسميًا.