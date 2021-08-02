قال الدكتور أيمن حمزة الناطق باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن الاعتماد على لمبات الليد الموفرة يقلل بنسبة كبيرة من حجم استهلاك الكهرباء.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مساء "dmc على شاشة "dmc"، مساء الأحد، أن المستهلك عليه تقليل الاعتماد على الأجهزة التي يُعرف عنها أنها ذات استهلاك كبير مثل غلايات الشاي "الكاتيل" والأفران الكهربائية والمكواة والغسالة، موضحًا أن الاستهلاك يجب أن يكون على قدر الاحتياج.

وأشار إلى أن مجرد ترك هذه الأجهزة مُوصلة كهربائيًّا يمثّل استهلاكًا للتيار، وتابع: "أي جهاز كهربائي لا أكون في حاجة له يجب فصله من مصدر الكهرباء مثل التلفزيونات والشواحن وغيرها".

ولفت إلى أنه من المهم وضع الثلاجة وفقًا للمواصفات الصحيحة، بمعنى أن تكون بعيدة عن الجدار بـ15 سم، لتعطي الكفاءة الكبيرة ويكون الاستهلاك أقل، وتجنب الإكثار من فتحها وغلقها كثيرًا، باعتبار أن هذا الأمر يؤدي إلى تسرب التبريد بداخلها، وهو ما يزيد من حجم الاستهلاك.

وتحدث عن الطريقة الصحيحة لاستخدام الغسالة، قائلًا: "من المهم أن يتم تجميع الغسيل حتى لا تكون الكمية بسيطة وتستهلك كهرباء ثم يتكرر الاستهلاك، وألا تكون مليئة أكثر من السعة الخاصة بها".

وشدد المتحدث، على أنه إذا لم تكن هناك حاجة لتشغيل السخان أثناء عمل الغسالة فيُنصح ذلك، لا سيّما إذا كانت الملابس غير متسخة بالشكل الكبير.