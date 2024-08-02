ستتكرر مواجهة منتخب إسبانيا مع المغرب في نصف نهائي منافسات كرة القدم في دورة الألعاب الأولمبية المقامة في باريس، وذلك بعد المواجهة التي أقيمت بين البلدين في مونديال 2022.

ومن المقرر أن تقام مباراة نصف النهائي بين المغرب وإسبانيا مساء الإثنين المقبل، على أن تلعب المباراة النهائية يوم الجمعة المقبل.

وكان منتخب إسبانيا قد تأهل إلى نصف نهائي أولمبياد باريس بعد الفوز على منتخب اليابان بنتيجة 3-0، فيما انتصر منتخب إسبانيا على الولايات المتحدة الأمريكية بنتيجة 4-0.

ورغم فارق العمر بين المنتخب الأول والمنتخب الأولمبي، إلا أن منتخب إسبانيا لا يزال يبحث عن الثأر من المغرب، بعد ما يقرب من 608 أيام، فأخر مرة تحدى فيها المنتخبان بعضها كانت في مباراة دور الـ 16 لبطولة كأس العالم 2022 في لقاء أقيم يوم 6 ديسمبر 2022 على استاد المدينة التعليمية، عندما انتصر المنتخب الإسباني بنتيجة 3-0 بركلات الترجيح إذ انتهى الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي دون أهداف.

وبعدها انتصر منتخب المغرب على البرتغال بهدف دون رد، في مباراة الدور ربع النهائي، ليصعد أسود الأطلس إلى نصف النهائي ليكون أول منتخب عربي أفريقي يحقق ذلك الرقم.

ومن ثم تلقى منتخب المغرب هزيمة من فرنسا "حامل لقب 2018"، بنتيجة 2-0.