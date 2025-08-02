رسالة دكتوراه تناقشأثر تطبيق مبادئ الحوكمة على الأداء المالي في البنوك التجارية

نال الباحث عياد رزق عبيد، درجة الدكتوراة، في إدارة الأعمال (تخصص التمويل والاستثمار وأسواق المال) بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية بكليه الدراسات العليا، عن رسالته العلمية التي حملت عنوان: "أثر تطبيق مبادئ الحوكمة على الأداء المالي في البنوك التجارية بالتطبيق على (البنك الأهلي المصري)".

وضمت لجنة المناقشة والإشراف، الدكتور سيد عبد المولى، أستاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية (رئيسًا ومشرفًا)، والدكتور شريف طاهر، رئيس قسم إدارة الأعمال بالأكاديمية، والدكتور ماجد الخربوطلي، أستاذ الاقتصاد بمعهد مصر العالي للتجارة والحاسبات بجامعه مصر.

وأوضحت الدراسة، أن الأداء المالي يعد مؤشرا على كفاءة استخدام الموارد وتحقيق الأهداف المالية للمنظمات بصفة عامة والبنوك التجارية بصفة خاصة، حيث أنه يعكس مدى نجاحها في تحقيق الأهداف والعوائد المرجوة كما أنه يهدف إلى تحليل النتائج المالية، ويساعد في فهم وكفاءة وفعالية تحقيق الأهداف المالية المحددة، ولفهم الأداء العام للبنك، يتطلب التحليل الشامل للبيانات المالية، حيث يعتبر هذا التحليل عملية أساسية لتقييم العلاقة بين العناصر المختلفة في البيانات المالية.

وأضافت الدراسة، أن من خلال تحليل هذه البيانات يمكن الحصول على رؤية أعمق للوضع المالي للبنك وأدائه المالي بالإضافة إلى فهم أهمية تواجده في السوق المالية، كما توضح جودة البيانات المالية دورا حاسما في تحسين دقة وموثوقية التقارير المالية، وبالتالى تعزيز فهم الأداء المالي للمنظمة، وتستخدم طرق مختلفة لقياس الأداء المالي بشكل فعال، منها مؤشرات الربحية والسيولة والتسليف وغيرها، والتي توفر نظرة شاملة على كيفية تحقيق البنك الأهداف المالية والاقتصادية.

وبرزت الحاجة إلى استخدام أساليب إدارية حديثة، ومنها الحوكمة التي ظهرت نتيجة الحاجة إليها في الكثير من الاقتصاديات الناشئة والمتقدمة عبر السنوات القليلة السابقة، فالحوكمة تلعب دورا هاما في ضمان شفافية التقارير وتقديم المعلومات المالية الدقيقة، كما تضع سياسات وأخلاقيات تتعامل بمصداقية ونزاهة مع مختلف الجوانب المالية.

وهدفت الدراسة، إلى معرفة أثر الحوكمة على الأداء المالي في البنوك التجارية في مصر، ويتفرع من الهدف الرئيسي للدراسة مجموعة من الأهداف الفرعية تتمثل في التعرف على أثر تطبيق مبدأ الشفافية والنزاهة على الأداء المالي في البنوك التجارية في مصر، وتحليل أثر تطبيق مبدأ المساءله على الأداء المالي، والتعرف على أثر تطبيق مبدأ العدالة على الأداء المالي.