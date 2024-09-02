محكمة إسرائيلية تأمر بإنهاء الإضراب العمالي وتعتبره غير قانوني

قالت وسائل إعلام عبرية، اليوم الاثنين، إن «محكمة العمل أصدرت أمرا بإنهاء إضراب الهستدروت عند الساعة 14:30 بالتوقيت المحلي».

وأوضحت المحكمة أنها قبلت موقف الحكومة لوقف الإضراب «غير القانوني»، باعتبار أنه إضراب سياسي وليس نزاع عمل، وذلك حسبما أفادته فضائية «الجزيرة»، في خبر عاجل لها.

وفي وقت سابق، قدمت النيابة العامة في إسرائيل، طلبا عاجلا إلى محكمة العمل لإصدار أمر قضائي ضد الإضراب العام، الذي أعلنته نقابة العمال «الهستدروت».

ونقلت وكالة «سبوتنيك»، عن القناة «14» الإسرائيلية، أن «الطلب المقدم من النيابة العامة جاء بناء على طلب وزير المالية سموتريتش، ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بإصدار أمر قضائي بإلغاء الإضراب المفاجئ الذي أعلنه رئيس الهستدروت أرنون بار دافيد.

وبدأ الإضراب العام في إسرائيل، صباح اليوم، وشمل وزارات المالية والداخلية والاقتصاد والصناعة والتعليم والصحة والدفاع وشركة الكهرباء والبريد وهيئة الطبيعة والمتنزهات ومؤسسة التأمين الوطني ومصلحة الضرائب.

وأغلقت رياض الأطفال والجامعات أبوابها، فيما ستعمل المدارس الابتدائية والمتوسطة جزئيا حتى الساعة 11:45، كما توقفت عمليات الإقلاع والهبوط في المطارات عند الساعة الثامنة صباحا، وستعمل المستشفيات في وضع الطوارئ.

وأفادت القناة 13 العبرية، بأن «رؤساء قطاع الأعمال أعلنوا انضمامهم إلى الإضراب هذا الصباح، بينما ستظل معظم مراكز التسوق مغلقة، مما أثر بشكل كبير في الخدمات المحلية».