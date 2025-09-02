- عبد اللطيف: أطفال مصر في الصف الأول الابتدائي سيدرسون ما يدرسه أقرانهم في اليابان في منهج مادة الرياضيات

- تدريب المعلمين يمثل الركيزة الأساسية في إنجاح أي عملية تطوير تعليمي

تتيح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بالتعاون مع الجانب الياباني كتاب منهج مادة الرياضيات للصف الأول الابتدائي لأطفال مصر وفقا لمعايير الجودة اليابانية، وذلك بداية من العام الدراسي المقبل ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦، وذلك بعد غياب ٨ سنوات لكتاب متخصص في المادة، حيث يعد التعاون المصري الياباني في مجال التعليم الأول من نوعه بين البلدين.

وشهد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم، اليوم، فعاليات ورشة تدريب معلمى وموجهى مادة الرياضيات بالمرحلة الابتدائية، ومديري التعليم الابتدائي بمختلف المحافظات، على منهج الرياضيات الجديد للصف الأول الابتدائي المستند إلى التعليم اليابانى، بالتعاون مع شركة "سبريكس" اليابانية، والتي تأتي في إطار البرنامج الشامل الذي أطلقته الوزارة لتأهيل الكوادر التربوية على آليات تدريس المناهج الحديثة، وضمان تطبيقها بكفاءة داخل الفصول الدراسية.

وأعرب الوزير، عن تقديره الكبير لمعلمي مصر ودورهم المحوري في تخريج أجيال تتحمل مسئولية بناء الوطن، مؤكدًا حرص الوزارة على تقديم كامل الدعم لهم، كما أكد الأهمية البالغة لمعلمي المرحلة الابتدائية، باعتبارها المرحلة التأسيسية التي تبنى عليها جميع المراحل التعليمية اللاحقة.

وأوضح الوزير، أن الوزارة تستهدف ترسيخ دعائم التعليم من بدايته، من الصف الأول الابتدائي، من خلال إعداد جيل قادر على القراءة والكتابة والتفكير النقدي، وتنمية القيم والمهارات الأساسية التي تشكل قاعدة راسخة لمستقبل أبنائنا التعليمي والمهني، موضحًا أن تدريب المعلمين يمثل الركيزة الأساسية في إنجاح أي عملية تطوير تعليمي، مشددًا على أهمية إعداد كوادر تعليمية متميزة قادرة على مواكبة التطوير.

وأضاف عبد اللطيف أن كتاب منهج مادة الرياضيات المطور بالتعاون مع الجانب الياباني سيكون متاحا لأطفال مصر في الصف الأول الابتدائي الذين سيدرسون ما يدرسه أقرانهم في اليابان، موضحا أن الفكر الياباني يعتمد على الاهتمام بالمهارات الأساسية ومراعاة الفروق الفردية بين الأطفال وتبسيط العلوم وتحقيق متعة التعلم.

وذكر الوزير أن المناهج الجديدة التي جرى تطويرها تتميز بالبساطة، وتقدم بأسلوب يشجع الطلاب على الإقبال على التعلم، ويجعلهم يجدون فيه المتعة والفائدة دون شعور بالنفور أو الملل.

وأكد عبد اللطيف، أن التعاون مع الجانب الياباني يعكس حرص الدولة المصرية على تطوير التعليم وفق أحدث النظم العالمية، قائلا إن إدخال مناهج جديدة وفقا للفكر الياباني في مادة الرياضيات يمثل نقلة نوعية في بناء قدرات الطلاب وتنمية مهاراتهم بما يتماشى مع متطلبات العصر.

وفي إطار آخر، أوضح عبد اللطيف أن دراسة البرمجة والذكاء الاصطناعي في المراحل التعليمية المختلفة تعتمد بشكل أساسي على منهج الرياضيات، وهو ما يدفع الوزارة إلى الاهتمام بتطوير تدريس تلك المواد وفق أساليب حديثة تعزز من قدرات الطلاب العلمية والتكنولوجية.

كما أشار الوزير إلى التعاون مع الجانب الياباني في تدريس مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي لطلاب الصف الأول الثانوي وفقًا للمناهج اليابانية، عبر منصة "كويرو" التي سيدرس عليها الطالب المادة بمساعدة معلمي الفصل، كما سيؤدي الامتحان عبر المنصة، على أن يحصل الطالب في نهاية الدراسة على شهادة دولية معتمدة بالمستوى الذي يحققه.

وأكد أن هذه الخطوة تعد نقلة نوعية في تطوير أنماط التفكير والإبداع لدى الطلاب، لاسيما وأن اليابان تعد من الدول الرائدة عالميًا في هذا المجال.

وخلال ورشة العمل، استمع الوزير لآراء المعلمين المتدربين حول المناهج المطورة وأفضل طرق التدريس، حيث أشادوا بمنهج الرياضيات الجديد، الذي يمثل نقلة مهمة، حيث راعى طبيعة الطفل المصري وطريقة تفكيره، وجاء بتدرج متوازن يواكب قدراته، إلى جانب ما يحظى به معلمو الرياضيات من برامج تدريبية ودعم مستمر يساهم في إتقان المادة وزيادة الثقة في الأداء وتحقيق نواتج التعلم المرجوة.