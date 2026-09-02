سفينتان تجاريتان ترفعان العلم التركي اصطدمتا قبالة إسطنبول

قالت ولاية إسطنبول في تركيا إن سفينتين تجاريتين ترفعان العلم التركي اصطدمتا قبالة ‌سواحل إسطنبول في بحر مرمرة اليوم الأربعاء، وانقطع الاتصال بإحدى السفينتين.

وأضافت الولاية في بيان أن السفينة (ألسو) التي كانت متجهة إلى ميناء علي ⁠آغا على بحر إيجه والسفينة (توجبرك إمام أوغلو) التي كانت متجهة إلى ميناء كارادينيز إيريجلي على البحر الأسود، اصطدمتا قبالة منطقة سيليفري في إسطنبول نحو الساعة الثالثة صباحا، وفقا لوكالة رويترز.

وأوضح البيان أنه جرى إرسال سفن تابعة لخفر ‌السواحل ⁠وطائرات هليكوبتر إلى موقع الحادث للبحث والإنقاذ، ولم تظهر أي أضرار على السفينة (ألسو)، لكن السلطات لم تتمكن من الاتصال بالسفينة (توجبرك إمام ⁠أوغلو) وأفراد طاقمها العشرة.

وتشير بيانات غرفة التجارة البحرية في إسطنبول إلى أن ⁠السفينة (توجبرك إمام أوغلو) ناقلة للبضائع السائبة، فيما تعمل السفينة (ألسو)، في ⁠نقل المواد الكيميائية. وقالت الولاية إن عمليات البحث والإنقاذ لا تزال جارية.