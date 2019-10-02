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فاز ليفربول على سالزبورج النمساوي بنتيجة 4-3، في المباراة التي جمعتهما على ملعب "آنفيلد" في الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا.

افتتح ساديو ماني أول أهداف اللقاء في الدقيقة 9 بعدما تبادل الكرة مع زميله روبيرت فيرمينيو داخل منطقة الجزاء.

وسجل أندرو روبرتسون الهدف الثاني لـ ليفربول في الدقيقة 25 بعد تلقيه كرة عرضية داخل منطقة الجزاء من زميله ألكسندر أرنولد.

وعاد محمد صلاح للتهديف مرة أخرى بعد غيابه عن التسجيل في آخر 3 مباريات مع الريدز، بعدما شهدت الدقيقة 36 إحرازه الهدف الثالث لفريقه.

وفي الظهور التهديفي الأول لـ سالزبورج في اللقاء، سجل هوانج هي تشان الهدف الأول للفريق النمساوي في الدقيقة 39.

وعقب تسجيل سالزبورج الهدف الأول في المباراة، نجح كل من تاكومي مينامينو وإيرلينج هالاند في إحراز الهدفين الثاني والثالث لـ الفريق النمساوي في الدقيقتين 56 و60 على الترتيب.

وعاد صلاح للظهور من جديد، مسجلًا الهدف الثاني له والرابع لفريقه في الدقيقة 69 من عمر المباراة.

وظلت المباراة كما هي بنفس النتيجة وسط محاولات من جانب الفريقين دون جدوى، وقبل انتهاء اللقاء بدقائق معدودة غادر صلاح أرضية الملعب ليحل مكانه نابي كيتا.