المصري يلتقي الإسماعيلي في مواجهة صعبة بـ«دربي القناة»

ميودراج يسيتش يأمل في تحقيق الفوز الثاني .. وجلال يبحث عن انطلاقة حقيقية

في الخامسة والنصف من مساء اليوم الأربعاء، يستضيف ستاد الجيش ببرج العرب ، دربي القناة بين الإسماعيلي والمصري في لقاء خارج التوقعات، في إطار مباريات الجولة الثانية من مسابقة الدوري الممتاز.

الإسماعيلي يبحث عن الفوز الثاني له علي التوالي، بينما يأمل المصري في الانتصار الأول محليا .

الفريقان تأهلا الي الدور المقبل في البطولتين العربية والإفريقية علي التوالي .

يدخل الإسماعيلي المباراة وهدفه النقاط الثلاث بعدما حقق فوزا صعبا على الجونة بهدف ، والفوز شعار يبحث عنه الصربى ميودراج يسيتش، المدير الفني الإسماعيلي، الذي يسعي لقيادة الفريق للمربع الذهبي الموسم الحالي، معتمدا علي كتيبة من الصاعدين، محمد صادق صانع ألعاب الفريق، وأحمد مدبولي والعراقي همام طارق ، بجانب شيلونجو ووجيه عبد الحكيم ومحمد حمدي زكي.

كان الإسماعيلي، قد تاهل إلى دور الـ16 من بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال «البطولة العربية» بعدما تخطي أهلي بني غازي الليبي بنتيجة 3/4 في مجموع المباراتين.

في الوقت الذي يسعي المصري بقيادة ايهاب جلال، مواصلة انتصاراته، بعدما حقق الفوز ذهابا وايابا علي فريق ماليندي بطل زنجبار بنتيجة 2/7 ، في مجموع المباراتين، وتأهل الي ملحق دور ال 32 من بطولة الكونفدرالية .

في الوقت الذي تعادل الفريق البورسعيدي في أولي مبارياته بالدوري امام حرس الحدود 1/1، رغم خوض المصري المباراة من الدقيقة 10 ، بعشرة لاعبين لطرد النيجيري ايزي ايميكا.