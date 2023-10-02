وزير التموين يعتذر للرئيس: انتهاء أعمال تطوير مصانع قها وإدفينا في 30 يونيو 2024

قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الدولة عملت على تطوير مصانع قها وإدفينا، حيث تم إنشاء شركة جديدة، بالشراكة مع جهاز الخدمة الوطنية.

جاء خلال جلسة بعنوان «التحول الرقمى وحوكمة قطاع التموين» ضمن مؤتمر حكاية وطن «بين الرؤية والإنجاز»، المنعقد في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضاف أنه جرى تخصيص 126 فدانا في مدينة السادات، وجرى الانتهاء من 40% من الأعمال الإنشائية، كما تم وضع كراسة الشروط والمواصفات لخطوط الإنتاج.

وأشار إلى أن أعمال التطوير كان من المتوقع أن تنتهي في 30 يونيو الماضي، لكنه تابع مخاطبا الرئيس: «نعتذر لسيادتك.. ممكن ننهي الأعمال في 30 يونيو 2024».

ولفت إلى أنّ هذه المصانع تزيد من القدرة الإنتاجية، بجانب القدرة على التصدير، موضحا أن تكلفة المشروع تصل إلى 20 مليار جنيه.

ومؤتمر حكاية وطن، المنعقد في العاصمة الإدارية الجديدة، بدأ أمس الأول السبت ويستمر حتى اليوم الاثنين، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ويلقي المؤتمر، نظرة مدققة ومفصلة على الإنجازات التي حققتها الدولة طوال التسع سنوات الماضية، والتي شملت مختلف قطاعات الدولة.