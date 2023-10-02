قال وزير الطاقة التركي، ألب أرسلان بيرقدار، إن خط أنابيب النفط الخام الواصل بين إقليم كردستان العراق والساحل التركي، بات جاهزا، وسيستأنف العمليات خلال الأسبوع الجاري، بحسب ما نقلته وكالة "بلومبرج" للأنباء، اليوم الاثنين.

وكان قد تم غلق خط الأنابيب في وقت سابق من العام الجاري، بعد أن طلبت محكمة تحكيم من أنقرة دفع نحو 1.5 مليار دولار للعراق، تعويضا عن نقل النفط من كردستان بدون موافقة بغداد.

وأدى غلق خط الأنابيب إلى منع نقل ما يقرب من نصف مليون برميل من النفط الخام إلى الأسواق العالمية.

ومن جانبها، قالت تركيا إنها انتهت من أعمال إصلاح الخط في أعقاب الزلزال.

ويبحث وزيرا الطاقة في البلدين حاليا، أهمية استئناف العمليات عبر خط الأنابيب الذي ينقل النفط إلى ميناء جيهان التركي.