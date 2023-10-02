أدى عدد من القضاة الجدد بالمحاكم الابتدائية، اليوم الاثنين، اليمين القانونية أمام مجلس القضاء الأعلى، وذلك إيذانًا ببدء مهام عملهم.

وحضر مراسم حلف اليمين أعضاء المجلس الأعلى للقضاء بكامل تشكيله وعلى رأسهم المستشار حسنى عبد اللطيف رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، حيث وجه التهنئة للقضاة الجدد بهذه المناسبة متمنيا لهم بالتوفيق، مشدداً على ضرورة الارتقاء بالمستوى الفني والعلمي أثناء أدائهم لمهامهم بالجلوس على منصة القضاء وسرعة الفصل في القضايا المنظورة أمامهم لتحقيق العدالة الناجزة وإعلاء سيادة القانون وصون حقوق المواطنين.

جدير بالذكر أن القضاه الجدد بينهم 10 قاضيات، وذلك بعد الموافقة على تعيينهم من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.