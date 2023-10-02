 الصحة: الدفع بـ50 سيارة إسعاف لموقع حريق مديرية أمن الاسماعيلية - بوابة الشروق
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الصحة: الدفع بـ50 سيارة إسعاف لموقع حريق مديرية أمن الاسماعيلية

تصوير أميرة محمدين
تصوير أميرة محمدين
منى زيدان
نشر في: الإثنين 2 أكتوبر 2023 - 8:15 ص | آخر تحديث: الإثنين 2 أكتوبر 2023 - 8:37 ص

أعلنت وزارة الصحة والسكان، رفع حالة الاستعداد في مستشفيات محافظة الإسماعيلية، لاستقبال أي مصابين جراء حادث الحريق الذي شب صباح اليوم الإثنين، في مديرية أمن الإسماعيلية.

وأكد الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، الدفع بـ50 سيارة إسعاف كاملة التجهيز إلى موقع الحريق فور تلقي بلاغات حدوث الحريق، مؤكدا توافر جميع أدوية الطوارئ وفصائل الدم في مستشفيات المحافظة.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن سيارات الإسعاف قدمت خدماتها الإسعافية لـ12 مصابا وانصرفوا من موقع الحادث، فيما تم نقل 26 حالة إلى المجمع الطبي بالإسماعيلية، منهم 24 حالة اختناق وحالتي حروق، مشيرا إلى خروج 7 مصابين بعد تلقي الخدمة وتحسن حالتهم الصحية، وجاري المتابعة.

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